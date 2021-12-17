Florent Hanin

№29
Нападающий
Florent Hanin
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Статистика
Матчи
Сезон:
Турнир:
17.12.2021 17 дек. 2021 пт 23:00
Париж
-:-
Лион
17.12.2021 17 дек. 2021 пт 23:00
был в запасе
Франция. Кубок, 1/32 финала
Париж
-
Лион
-
был в запасе