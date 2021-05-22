Флориан Флик
№41
Полузащитник
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Команда
Шальке-04
Возраст
21
Рост
190
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
22.05.2021 22 мая 2021 сб 16:30
Кельн
1 : 0
Шальке-04
22.05.2021 22 мая 2021 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 34 тур
Кельн
1
Шальке-04
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 34 тур
15.05.2021 15 мая 2021 сб 16:30
Шальке-04
4 : 3
Айнтрахт
15.05.2021 15 мая 2021 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 33 тур
Шальке-04
4
Айнтрахт
3
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 33 тур
12.05.2021 12 мая 2021 ср 19:00
Шальке-04
1 : 2
Герта
12.05.2021 12 мая 2021 ср 19:00
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 31 тур
Шальке-04
1
Герта
2
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 31 тур
08.05.2021 08 мая 2021 сб 16:30
Хоффенхайм
4 : 2
Шальке-04
08.05.2021 08 мая 2021 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 32 тур
Хоффенхайм
4
Шальке-04
2
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 32 тур
05.03.2021 05 марта 2021 пт 22:30
Шальке-04
0 : 0
Майнц
05.03.2021 05 марта 2021 пт 22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 24 тур
Шальке-04
0
Майнц
0
был в запасе