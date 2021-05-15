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Коронавирус
Руслан Фищенко
№26
Полузащитник
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Команда
Велес
Возраст
20
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок групповой этап
Сезон:
2020/2021
15.05.2021
15 мая 2021
сб
14:00
Велес
2 : 1
Текстильщик
86'
86'
86'
15.05.2021
15 мая 2021
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 42 тур
Велес
2
Текстильщик
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 42 тур
08.05.2021
08 мая 2021
сб
17:00
Алания
0 : 0
Велес
08.05.2021
08 мая 2021
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 41 тур
Алания
0
Велес
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 41 тур
02.05.2021
02 мая 2021
вс
16:00
Нефтехимик
2 : 0
Велес
02.05.2021
02 мая 2021
вс
16:00
минуты: 83' - 90'
Россия. ФНЛ, 40 тур
Нефтехимик
2
Велес
0
минуты: 83' - 90' / Россия. ФНЛ, 40 тур
28.04.2021
28 апр. 2021
ср
18:00
Динамо
1 : 0
Велес
28.04.2021
28 апр. 2021
ср
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 39 тур
Динамо
1
Велес
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 39 тур
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
14:00
Велес
2 : 1
Иртыш
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
14:00
минуты: 59' - 90'
Россия. ФНЛ, 38 тур
Велес
2
Иртыш
1
минуты: 59' - 90' / Россия. ФНЛ, 38 тур
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
12:00
Томь
0 : 0
Велес
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
12:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 37 тур
Томь
0
Велес
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 37 тур
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
15:00
Чертаново
2 : 4
Велес
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
15:00
минуты: 1' - 46'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Чертаново
2
Велес
4
минуты: 1' - 46' / Россия. ФНЛ, 36 тур
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
19:00
Нижний Новгород
1 : 0
Велес
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Нижний Новгород
1
Велес
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 35 тур
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
14:00
Велес
1 : 1
Енисей
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
14:00
минуты: 46' - 90'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Велес
1
Енисей
1
минуты: 46' - 90' / Россия. ФНЛ, 34 тур
28.03.2021
28 марта 2021
вс
14:00
Оренбург
3 : 0
Велес
28.03.2021
28 марта 2021
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Оренбург
3
Велес
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 33 тур
24.03.2021
24 марта 2021
ср
18:30
Велес
0 : 1
Чайка
24.03.2021
24 марта 2021
ср
18:30
минуты: 78' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Велес
0
Чайка
1
минуты: 78' - 90' / Россия. ФНЛ, 32 тур
10.03.2021
10 марта 2021
ср
14:00
Велес
0 : 1
Балтика
90'
90'
90'
10.03.2021
10 марта 2021
ср
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Велес
0
Балтика
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 29 тур
06.03.2021
06 марта 2021
сб
14:00
Краснодар-2
2 : 1
Велес
06.03.2021
06 марта 2021
сб
14:00
минуты: 1' - 75'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Краснодар-2
2
Велес
1
минуты: 1' - 75' / Россия. ФНЛ, 28 тур
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
14:00
Велес
1 : 1
Акрон
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Велес
1
Акрон
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 27 тур
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
16:00
Торпедо
0 : 1
Велес
12'
12'
12'
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Торпедо
0
Велес
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 26 тур
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
14:00
Велес
4 : 2
Шинник
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
14:00
минуты: 1' - 72'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Велес
4
Шинник
2
минуты: 1' - 72' / Россия. ФНЛ, 25 тур
25.11.2020
25 нояб. 2020
ср
16:00
Факел
0 : 0
Велес
25.11.2020
25 нояб. 2020
ср
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Факел
0
Велес
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 24 тур
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
14:00
Велес
1 : 0
Волгарь
74'
74'
74'
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Велес
1
Волгарь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 23 тур
15.11.2020
15 нояб. 2020
вс
14:00
Крылья Советов
2 : 1
Велес
85'
85'
85'
15.11.2020
15 нояб. 2020
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Крылья Советов
2
Велес
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 22 тур
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
14:00
Велес
3 : 1
Нефтехимик
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Велес
3
Нефтехимик
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 20 тур
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