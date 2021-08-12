Finnur Orri Margeirsson
№8
Нападающий
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Возраст
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
2021/2022
12.08.2021 12 авг. 2021 чт 21:45
Абердин
2 : 1
Брейдаблик
12.08.2021 12 авг. 2021 чт 21:45
был в запасе
Лига конференций Квалификация, 3 раунд
Абердин
2
Брейдаблик
1
был в запасе
29.07.2021 29 июля 2021 чт 20:30
Брейдаблик
2 : 1
Аустрия
29.07.2021 29 июля 2021 чт 20:30
был в запасе
Лига конференций Квалификация, 2 раунд
Брейдаблик
2
Аустрия
1
был в запасе