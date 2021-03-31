Колбейнн Биркир Финнссон
№20
Полузащитник
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Команда
Боруссия
Возраст
21
Рост
181
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
31.03.2021 31 марта 2021 ср 19:00
Исландия (мол.)
0 : 2
Франция (мол.)
12'
12'
12'
31.03.2021 31 марта 2021 ср 19:00
минуты: 1' - 86'
Молодежный чемпионат Европы Групповой этап, 3 тур
Исландия (мол.)
0
Франция (мол.)
2
минуты: 1' - 86' / Молодежный чемпионат Европы Групповой этап, 3 тур
28.03.2021 28 марта 2021 вс 17:00
Исландия (мол.)
0 : 2
Дания (мол.)
28.03.2021 28 марта 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Молодежный чемпионат Европы Групповой этап, 2 тур
Исландия (мол.)
0
Дания (мол.)
2
минуты: 1' - 90' / Молодежный чемпионат Европы Групповой этап, 2 тур
25.03.2021 25 марта 2021 чт 20:00
Россия (мол.)
4 : 1
Исландия (мол.)
25.03.2021 25 марта 2021 чт 20:00
минуты: 85' - 90'
Молодежный чемпионат Европы Групповой этап, 1 тур
Россия (мол.)
4
Исландия (мол.)
1
минуты: 85' - 90' / Молодежный чемпионат Европы Групповой этап, 1 тур