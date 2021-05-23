Джейден Филоген-Бидас
№52
Нападающий
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Команда
Астон Вилла
Возраст
19
Рост
181
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
23.05.2021 23 мая 2021 вс 18:00
Астон Вилла
2 : 1
Челси
23.05.2021 23 мая 2021 вс 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Астон Вилла
2
Челси
1
был в запасе
19.05.2021 19 мая 2021 ср 20:00
Тоттенхэм
1 : 2
Астон Вилла
19.05.2021 19 мая 2021 ср 20:00
минуты: 90' - 90'
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Тоттенхэм
1
Астон Вилла
2
минуты: 90' - 90' / Англия. Премьер-лига, 37 тур
13.05.2021 13 мая 2021 чт 20:00
Астон Вилла
0 : 0
Эвертон
13.05.2021 13 мая 2021 чт 20:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Астон Вилла
0
Эвертон
0
был в запасе
09.05.2021 09 мая 2021 вс 16:05
Астон Вилла
1 : 3
Манчестер Юнайтед
09.05.2021 09 мая 2021 вс 16:05
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Астон Вилла
1
Манчестер Юнайтед
3
был в запасе