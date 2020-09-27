Райан Филипп
№23
Полузащитник
Подписаться
Команда
Дижон
Возраст
20
Рост
177
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 16:00
Дижон
2 : 2
Монпелье
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 5 тур
Дижон
2
Монпелье
2
был в запасе
20.09.2020 20 сент. 2020 вс 16:00
Страсбур
1 : 0
Дижон
20.09.2020 20 сент. 2020 вс 16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 4 тур
Страсбур
1
Дижон
0
был в запасе
13.09.2020 13 сент. 2020 вс 16:00
Дижон
0 : 2
Брест
13.09.2020 13 сент. 2020 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Дижон
0
Брест
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 3 тур
28.08.2020 28 авг. 2020 пт 22:00
Лион
4 : 1
Дижон
28.08.2020 28 авг. 2020 пт 22:00
минуты: 80' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Лион
4
Дижон
1
минуты: 80' - 90' / Франция. Лига 1, 2 тур