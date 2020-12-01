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Малком (Филипе Силва)
№8
Нападающий
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Команда
Зенит
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
26 февр. 1997 (24) года
Рост
171
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Вышел мультик о Ловрене, который верит в теории заговора и доказывает клонирование ван Дейка «Ливерпулем»
#Деян Ловрен
01 декабря 2020, 21:00
36 светлых историй из сезона РПЛ
#РПЛ
24 июля 2020, 17:30
Все просто: «Зенит» – лидер России по голам в первые 15 минут, а ЦСКА – худший
#Зенит
20 июня 2020, 22:45
Чем футболисты РПЛ занимаются на изоляции: бесятся с детьми, играют на пианино, косплеят спецназ и Канье Уэста
#РПЛ
13 мая 2020, 19:39
Малком – лучший игрок марта. Чтобы получить приз, он открыл окно и пустил домой дрон
#Малком
10 апреля 2020, 13:51
Еще одна тяжелая травма Мамманы. И снова «кресты»
#Эмануэль Маммана
11 октября 2019, 19:06
«Ливерпуль» – «Наполи», «Ювентус» – «Атлетико». Мы такое смотрели совсем недавно
#Лига чемпионов
30 августа 2019, 00:30
Почему трансфер Малкома в «Зенит» спорный для всех сторон
#Зенит
31 июля 2019, 18:27
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Малком прервал серию из 15 матчей без голов в РПЛ. Он забил впервые с августа
24 апреля, 17:54
Малком выйдет в старте «Зенита» на матч с «Химками». Это будет его первый матч в 2021 году
05 апреля, 18:10
Transfermarkt составил список самых подешевевших игроков РПЛ в 2020-м. Малком, Марио Фернандес и Крыховяк попали в тройку
29 декабря 2020, 13:19
У Малкома третья травма за год в «Зените»
15 октября 2020, 17:54
Малком выиграл чемпионство в трех странах
06 июля 2020, 00:00
Сколько Малком зарабатывает в «Зените»? 55 тысяч рублей в час
16 февраля 2020, 10:26
Интересное вокруг «Зенит» – «Краснодар»: новый ляп Лунева, дебют Малкома, ОМОН vs фанаты
#РПЛ
04 августа 2019, 01:03
«Зенит» затроллил Малкома за тот сорванный трансфер в «Рому». Все в восторге – даже «Рома»
#Малком
02 августа 2019, 20:08
Злитесь на «Зенит» и Сутормина? В Европе было 7 похожих случаев
#трансферы
08 июля 2019, 21:35