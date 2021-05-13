Ferhat Yuce
№16
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Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
13.05.2021 13 мая 2021 чт 22:15
ГФА 74
1 : 5
Монако
13.05.2021 13 мая 2021 чт 22:15
был в запасе
Франция. Кубок, 1/2 финала
ГФА 74
1
Монако
5
был в запасе
20.04.2021 20 апр. 2021 вт 19:45
ГФА 74
2 : 0
Тулуза
20.04.2021 20 апр. 2021 вт 19:45
был в запасе
Франция. Кубок, 1/4 финала
ГФА 74
2
Тулуза
0
был в запасе