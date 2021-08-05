Fatmir Prengaj

№17
Нападающий
Fatmir Prengaj
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Команда
Гражданство
Возраст
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
Турнир:
лига конференций
05.08.2021 05 авг. 2021 чт 20:00
Лачи
0 : 3
Андерлехт
05.08.2021 05 авг. 2021 чт 20:00
был в запасе
Лига конференций, 3 раунд
Лачи
0
Андерлехт
3
был в запасе
29.07.2021 29 июля 2021 чт 21:30
Университатя
0 : 0
Лачи
29.07.2021 29 июля 2021 чт 21:30
был в запасе
Лига конференций, 2 раунд
Университатя
0
Лачи
0
был в запасе
22.07.2021 22 июля 2021 чт -:-
Лачи
1 : 0
Университатя
22.07.2021 22 июля 2021 чт -:-
был в запасе
Лига конференций, 2 раунд
Лачи
1
Университатя
0
был в запасе
15.07.2021 15 июля 2021 чт 21:00
Лачи
3 : 0
Подгорица
114'
114'
114'
15.07.2021 15 июля 2021 чт 21:00
114'
минуты: 1' - 90'
Лига конференций, 1 раунд
Лачи
3
Подгорица
0
минуты: 1' - 90' / Лига конференций, 1 раунд