Fatih ÃztÃ¼rk
№99
Нападающий
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Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
01.10.2020 01 окт. 2020 чт 21:45
Рейнджерс
2 : 1
Галатасарай
01.10.2020 01 окт. 2020 чт 21:45
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Рейнджерс
2
Галатасарай
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 4 раунд
24.09.2020 24 сент. 2020 чт 21:00
Галатасарай
2 : 0
Хайдук
24.09.2020 24 сент. 2020 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Галатасарай
2
Хайдук
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
17.09.2020 17 сент. 2020 чт 19:00
Нефтчи
1 : 3
Галатасарай
17.09.2020 17 сент. 2020 чт 19:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Нефтчи
1
Галатасарай
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд