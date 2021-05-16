Ноа Фатар
№17
Нападающий
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Команда
Анжер
Возраст
19
Рост
170
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
16.05.2021 16 мая 2021 вс 22:00
Марсель
3 : 2
Анжер
16.05.2021 16 мая 2021 вс 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 37 тур
Марсель
3
Анжер
2
был в запасе
02.05.2021 02 мая 2021 вс 16:00
Лорьян
2 : 0
Анжер
02.05.2021 02 мая 2021 вс 16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 35 тур
Лорьян
2
Анжер
0
был в запасе
25.04.2021 25 апр. 2021 вс 18:05
Анжер
0 : 1
Монако
25.04.2021 25 апр. 2021 вс 18:05
был в запасе
Франция. Лига 1, 34 тур
Анжер
0
Монако
1
был в запасе
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 13:45
Анжер
0 : 3
Ренн
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 13:45
минуты: 77' - 90'
Франция. Лига 1, 33 тур
Анжер
0
Ренн
3
минуты: 77' - 90' / Франция. Лига 1, 33 тур