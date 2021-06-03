Вуйлькер Фариньес
№30
Вратарь
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Команда
Ланс
Возраст
23
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
03.06.2021 03 июня 2021 чт 23:00
Боливия
3 : 1
Венесуэла
03.06.2021 03 июня 2021 чт 23:00
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 7 тур
Боливия
3
Венесуэла
1
был в запасе