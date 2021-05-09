Уссама Фалу
№37
Защитник
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Команда
Анжер
Возраст
21
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
09.05.2021 09 мая 2021 вс 16:00
Анжер
3 : 0
Дижон
09.05.2021 09 мая 2021 вс 16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 36 тур
Анжер
3
Дижон
0
был в запасе
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 13:45
Анжер
0 : 3
Ренн
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 13:45
был в запасе
Франция. Лига 1, 33 тур
Анжер
0
Ренн
3
был в запасе