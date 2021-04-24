Бубакар Фалл
№50
Вратарь
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Команда
Сент-Этьен
Возраст
20
Рост
198
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 14:00
Сент-Этьен
1 : 2
Брест
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 14:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 34 тур
Сент-Этьен
1
Брест
2
был в запасе
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 14:00
ПСЖ
3 : 2
Сент-Этьен
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 14:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 33 тур
ПСЖ
3
Сент-Этьен
2
был в запасе
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:00
Сент-Этьен
4 : 1
Бордо
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
Сент-Этьен
4
Бордо
1
был в запасе