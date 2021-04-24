Ренат Файзулин
№80
Полузащитник
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Команда
Томь
Возраст
24
Рост
180
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 8:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Томь
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 8:00
минуты: 1' - 63'
Россия. ФНЛ, 38 тур
СКА-Хабаровск
1
Томь
1
минуты: 1' - 63' / Россия. ФНЛ, 38 тур