Вахид Фагир
№9
Нападающий
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Команда
Возраст
17
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
31.05.2021 31 мая 2021 пн 22:00
Дания (мол.)
1(5) : 1(6)
Германия (мол.)
69'
203'
117'
69'
203'
69'
203'
117'
69'
203'
117'
31.05.2021 31 мая 2021 пн 22:00
69'
203'
минуты: 66' - 90'
Молодежный чемпионат Европы Плей-офф, 1/4 финала
Дания (мол.)
1(5)
Германия (мол.)
1(6)
минуты: 66' - 90' / Молодежный чемпионат Европы Плей-офф, 1/4 финала