Бандиугу Фадига
№29
Полузащитник
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Команда
Брест
Возраст
20
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
16.05.2021 16 мая 2021 вс 22:00
Монпелье
0 : 0
Брест
16.05.2021 16 мая 2021 вс 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 37 тур
Монпелье
0
Брест
0
был в запасе
09.05.2021 09 мая 2021 вс 16:00
Ницца
3 : 2
Брест
09.05.2021 09 мая 2021 вс 16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 36 тур
Ницца
3
Брест
2
был в запасе
02.05.2021 02 мая 2021 вс 16:00
Брест
1 : 4
Нант
02.05.2021 02 мая 2021 вс 16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 35 тур
Брест
1
Нант
4
был в запасе
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 14:00
Сент-Этьен
1 : 2
Брест
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 14:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 34 тур
Сент-Этьен
1
Брест
2
был в запасе
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 16:00
Брест
1 : 1
Ланс
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 16:00
минуты: 90' - 90'
Франция. Лига 1, 33 тур
Брест
1
Ланс
1
минуты: 90' - 90' / Франция. Лига 1, 33 тур
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:00
Брест
1 : 1
Ним
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
Брест
1
Ним
1
был в запасе
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 16:00
Лорьян
1 : 0
Брест
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 16:00
минуты: 82' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Лорьян
1
Брест
0
минуты: 82' - 90' / Франция. Лига 1, 31 тур
21.03.2021 21 марта 2021 вс 17:00
Брест
0 : 0
Анжер
21.03.2021 21 марта 2021 вс 17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Брест
0
Анжер
0
был в запасе
13.03.2021 13 марта 2021 сб 19:00
Марсель
3 : 1
Брест
13.03.2021 13 марта 2021 сб 19:00
минуты: 63' - 90'
Франция. Лига 1, 29 тур
Марсель
3
Брест
1
минуты: 63' - 90' / Франция. Лига 1, 29 тур
03.03.2021 03 марта 2021 ср 21:00
Брест
3 : 1
Дижон
03.03.2021 03 марта 2021 ср 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Брест
3
Дижон
1
был в запасе
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 15:00
Монако
2 : 0
Брест
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 15:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Монако
2
Брест
0
был в запасе
19.02.2021 19 февр. 2021 пт 23:00
Брест
2 : 3
Лион
19.02.2021 19 февр. 2021 пт 23:00
минуты: 87' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Брест
2
Лион
3
минуты: 87' - 90' / Франция. Лига 1, 26 тур
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 19:00
Лилль
0 : 0
Брест
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Лилль
0
Брест
0
был в запасе
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 23:00
Сент-Этьен
1 : 1
ПСЖ
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Сент-Этьен
1
ПСЖ
1
был в запасе
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 23:00
ПСЖ
4 : 0
Страсбур
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 23:00
минуты: 90' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
ПСЖ
4
Страсбур
0
минуты: 90' - 90' / Франция. Лига 1, 17 тур
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 23:00
Лилль
0 : 0
ПСЖ
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Лилль
0
ПСЖ
0
был в запасе
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 23:00
ПСЖ
2 : 0
Лорьян
87'
87'
87'
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 23:00
минуты: 71' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
ПСЖ
2
Лорьян
0
минуты: 71' - 90' / Франция. Лига 1, 15 тур
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 23:00
Монпелье
1 : 3
ПСЖ
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Монпелье
1
ПСЖ
3
был в запасе
20.11.2020 20 нояб. 2020 пт 23:00
Монако
3 : 2
ПСЖ
20.11.2020 20 нояб. 2020 пт 23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
3
ПСЖ
2
был в запасе
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 23:00
ПСЖ
3 : 0
Ренн
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
3
Ренн
0
был в запасе