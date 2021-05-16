Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Федор Кудряшов
Неймар Да Силва
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Антон Шунин
Артем Дзюба
Кевин Де Брюйне
Роберт Левандовски
Денис Черышев
Мануэль Нойер
Ивица Олич
Россия
Болгария
Северная Македония
Испания
Украина
Италия
Англия
Франция
Польша
Финляндия
Нидерланды
Манчестер Сити
Челси
Спартак
Зенит
Ювентус
ЦСКА
Барселона
Локомотив
ПСЖ
Тамбов
Ливерпуль
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Евро-2020
Россия
Федор Кудряшов
РПЛ
Лига чемпионов
Неймар
Криштиану Роналду
Северная Македония
Болгария
Херенвен
Лига Европы
Лионель Месси
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Бандиугу Фадига
№29
Полузащитник
Подписаться
Команда
Брест
Возраст
20
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
франция. кубок
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2020/2021
16.05.2021
16 мая 2021
вс
22:00
Монпелье
0 : 0
Брест
16.05.2021
16 мая 2021
вс
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 37 тур
Монпелье
0
Брест
0
был в запасе
09.05.2021
09 мая 2021
вс
16:00
Ницца
3 : 2
Брест
09.05.2021
09 мая 2021
вс
16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 36 тур
Ницца
3
Брест
2
был в запасе
02.05.2021
02 мая 2021
вс
16:00
Брест
1 : 4
Нант
02.05.2021
02 мая 2021
вс
16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 35 тур
Брест
1
Нант
4
был в запасе
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
14:00
Сент-Этьен
1 : 2
Брест
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
14:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 34 тур
Сент-Этьен
1
Брест
2
был в запасе
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
16:00
Брест
1 : 1
Ланс
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
16:00
минуты: 90' - 90'
Франция. Лига 1, 33 тур
Брест
1
Ланс
1
минуты: 90' - 90' / Франция. Лига 1, 33 тур
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:00
Брест
1 : 1
Ним
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
Брест
1
Ним
1
был в запасе
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
16:00
Лорьян
1 : 0
Брест
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
16:00
минуты: 82' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Лорьян
1
Брест
0
минуты: 82' - 90' / Франция. Лига 1, 31 тур
21.03.2021
21 марта 2021
вс
17:00
Брест
0 : 0
Анжер
21.03.2021
21 марта 2021
вс
17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Брест
0
Анжер
0
был в запасе
13.03.2021
13 марта 2021
сб
19:00
Марсель
3 : 1
Брест
13.03.2021
13 марта 2021
сб
19:00
минуты: 63' - 90'
Франция. Лига 1, 29 тур
Марсель
3
Брест
1
минуты: 63' - 90' / Франция. Лига 1, 29 тур
03.03.2021
03 марта 2021
ср
21:00
Брест
3 : 1
Дижон
03.03.2021
03 марта 2021
ср
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Брест
3
Дижон
1
был в запасе
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
15:00
Монако
2 : 0
Брест
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
15:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Монако
2
Брест
0
был в запасе
19.02.2021
19 февр. 2021
пт
23:00
Брест
2 : 3
Лион
19.02.2021
19 февр. 2021
пт
23:00
минуты: 87' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Брест
2
Лион
3
минуты: 87' - 90' / Франция. Лига 1, 26 тур
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
19:00
Лилль
0 : 0
Брест
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Лилль
0
Брест
0
был в запасе
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
23:00
Сент-Этьен
1 : 1
ПСЖ
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Сент-Этьен
1
ПСЖ
1
был в запасе
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
23:00
ПСЖ
4 : 0
Страсбур
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
23:00
минуты: 90' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
ПСЖ
4
Страсбур
0
минуты: 90' - 90' / Франция. Лига 1, 17 тур
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
23:00
Лилль
0 : 0
ПСЖ
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Лилль
0
ПСЖ
0
был в запасе
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
23:00
ПСЖ
2 : 0
Лорьян
87'
87'
87'
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
23:00
минуты: 71' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
ПСЖ
2
Лорьян
0
минуты: 71' - 90' / Франция. Лига 1, 15 тур
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
23:00
Монпелье
1 : 3
ПСЖ
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Монпелье
1
ПСЖ
3
был в запасе
20.11.2020
20 нояб. 2020
пт
23:00
Монако
3 : 2
ПСЖ
20.11.2020
20 нояб. 2020
пт
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
3
ПСЖ
2
был в запасе
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
23:00
ПСЖ
3 : 0
Ренн
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
3
Ренн
0
был в запасе
Показать все игры