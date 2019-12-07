Фабио Квальярелла
№27
Нападающий
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Команда
Сампдория
Возраст
38
Рост
180
Вес
79
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Вино, путешествия, мода и минимум мыслей о карьере – это советы Квальяреллы, как быть суперфорвардом в 36
#Фабио Квальярелла
07 декабря 2019, 16:16