F. Aspegren
№0
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Статистика
Матчи
Сезон:
27.08.2020 27 авг. 2020 чт 22:00
Шэмрок Роверс
2 : 2
Ильвес
74'
74'
74'
27.08.2020 27 авг. 2020 чт 22:00
минуты: 1' - 111'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Шэмрок Роверс
2
Ильвес
2
минуты: 1' - 111' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд