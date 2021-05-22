Ezeh Brooklyn
№19
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Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
22.05.2021 22 мая 2021 сб 16:30
Кельн
1 : 0
Шальке-04
22.05.2021 22 мая 2021 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 34 тур
Кельн
1
Шальке-04
0
был в запасе
12.05.2021 12 мая 2021 ср 19:00
Шальке-04
1 : 2
Герта
12.05.2021 12 мая 2021 ср 19:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 31 тур
Шальке-04
1
Герта
2
был в запасе