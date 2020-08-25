Евгений Луценко
№48
Нападающий
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Команда
Арсенал
Возраст
34
Рост
187
Вес
84
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Новый состав России: есть два человека без клуба и Мостовой (41 минута в этом сезоне) – но нет Соболева
#Россия
25 августа 2020, 16:55
36 светлых историй из сезона РПЛ
#РПЛ
24 июля 2020, 17:30
Луценко в жизни: пояс по карате, рыбалка, познакомился с женой вк
#Евгений Луценко
08 июля 2020, 14:35
Почему Луценко забивает так много
#Евгений Луценко
08 июля 2020, 11:02
Этот сезон РПЛ = отвратительное судейство. Клубы обвиняют Егорова
#Александр Егоров
05 ноября 2019, 21:18