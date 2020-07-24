Евгений Чернов
№18
Защитник
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Команда
Краснодар
Возраст
28
Рост
180
Вес
67
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
36 светлых историй из сезона РПЛ
#РПЛ
24 июля 2020, 17:30
Невероятный двойной сэйв защитника «Ростова» на линии ворот. Ногой и боком за секунду!
#Евгений Чернов
31 августа 2019, 18:53