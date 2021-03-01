Райан Эстли
№38
Защитник
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Команда
Эвертон
Возраст
19
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
01.03.2021 01 марта 2021 пн 23:00
Эвертон
1 : 0
Саутгемптон
01.03.2021 01 марта 2021 пн 23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Эвертон
1
Саутгемптон
0
был в запасе