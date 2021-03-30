Лео Эстигард
№2
Защитник
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Команда
Ковентри
Возраст
21
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
30.03.2021 30 марта 2021 вт 21:45
Черногория
0 : 1
Норвегия
30.03.2021 30 марта 2021 вт 21:45
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Черногория
0
Норвегия
1
был в запасе