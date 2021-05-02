Максим Эстеве
№33
Полузащитник
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Команда
Монпелье
Возраст
19
Рост
192
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
02.05.2021 02 мая 2021 вс 18:05
Монпелье
1 : 2
Сент-Этьен
02.05.2021 02 мая 2021 вс 18:05
был в запасе
Франция. Лига 1, 35 тур
Монпелье
1
Сент-Этьен
2
был в запасе