Эйнсли Мэйтленд-Найлс
№30
Защитник
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Команда
Вест Бромвич
Гражданство
Англия
Дата рождения
29 авг. 1997 (23) года
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Месяц из жизни «Арсенала»: два трофея, победы над Клоппом и Лэмпардом и один трансфер
#Арсенал
29 августа 2020, 23:41
Новый «Арсенал» – это 18-летний парень в составе. Его лично просматривал Эмери
#Букайо Сака
01 октября 2019, 15:23
Знаете, сколько англичан сыграло в английском финале ЛЕ? Три!
#Лига Европы
30 мая 2019, 00:26