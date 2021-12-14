Дани Эскриче

№23
Нападающий
Подписаться
Команда
Уэска
Гражданство
Испания
Возраст
24
Рост
178
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
Турнир:
испания. кубок
14.12.2021 14 дек. 2021 вт 22:00
Уэска
0 : 1
Жирона
14.12.2021 14 дек. 2021 вт 22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Кубок, 2 раунд
Уэска
0
Жирона
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Кубок, 2 раунд