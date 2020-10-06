Эсекьель Гарай
№24
Защитник
Подписаться
Команда
Валенсия
Возраст
34
Рост
188
Вес
80
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
«Зенит» потратил на игроков из чемпионата Португалии почти 130 млн за десять лет
#Зенит
06 октября 2020, 19:30
Какие симптомы у коронавируса? Рассказывают переболевшие футболисты
#коронавирус
15 апреля 2020, 15:50
«Зенит» и «Бенфика» крепко связаны. Играли шесть раз, делали трансферы Витселя и Гарая
#Лига чемпионов
29 августа 2019, 21:00