Erwan Belhadji
№33
Нападающий
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Статистика
Матчи
Сезон:
23.05.2021 23 мая 2021 вс 22:00
Сент-Этьен
0 : 1
Дижон
23.05.2021 23 мая 2021 вс 22:00
минуты: 61' - 90'
Франция. Лига 1, 38 тур
Сент-Этьен
0
Дижон
1
минуты: 61' - 90' / Франция. Лига 1, 38 тур