Эрик Чупо-Мотинг
№13
Нападающий
Подписаться
Команда
Бавария
Возраст
32
Рост
190
Вес
84
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Камерун вызвал в сборную игрока «Баварии», но он не приехал. Оказалось, что имейл с приглашением секретарь прислал сам себе
#Эрик Максим Чупо-Мотинг
23 марта, 13:48
Все трансферы последнего дня. Кавани в «МЮ», «Юве» забрал Кьезу, «Бавария» вернула Косту
#АПЛ
06 октября 2020, 01:52
Чупо-Мотинг напомнил великий мем «Но сделает ли он это холодным вечером в Стоке?», который пошел от Месси
#Эрик Максим Чупо-Мотинг
13 августа 2020, 01:39
Нападающий «ПСЖ» сделал главный промах года, а потом назвал это позором
#ПСЖ
08 апреля 2019, 12:01