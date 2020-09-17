Éric Davis

№31
Нападающий
Éric Davis
Подписаться
Команда
Гражданство
Возраст
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
2020/2021
Турнир:
лига европы квалификация
17.09.2020 17 сент. 2020 чт 21:45
ДАК 1904
5 : 3
Яблонец
114'
114'
114'
17.09.2020 17 сент. 2020 чт 21:45
114'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
ДАК 1904
5
Яблонец
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
24.09.2020 24 сент. 2020 чт 21:30
ЛАСК
7 : 0
ДАК 1904
24.09.2020 24 сент. 2020 чт 21:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
ЛАСК
7
ДАК 1904
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд