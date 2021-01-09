Erhun Oztumer
№29
Нападающий
Подписаться
Команда
Возраст
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 18:00
Бристоль Роверс
2 : 3
Шеффилд Юнайтед
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 18:00
минуты: 1' - 60'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Бристоль Роверс
2
Шеффилд Юнайтед
3
минуты: 1' - 60' / Англия. Кубок, 1/32 финала