Кэита Эндо

№18
Полузащитник
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Ближайший матч
Фрайбург - Унион
Команда
Унион
Гражданство
Япония
Возраст
24
Рост
175
Вес
66
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
Турнир:
07.05.2022 07 мая 2022 сб 16:30
Фрайбург
-:-
Унион
07.05.2022 07 мая 2022 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 33 тур
Фрайбург
-
Унион
-
29.04.2022 29 апр. 2022 пт 21:30
Унион
1 : 1
Гройтер Фюрт
29.04.2022 29 апр. 2022 пт 21:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 32 тур
Унион
1
Гройтер Фюрт
1
был в запасе
15.01.2022 15 янв. 2022 сб 17:30
Унион
2 : 1
Хоффенхайм
15.01.2022 15 янв. 2022 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 19 тур
Унион
2
Хоффенхайм
1
был в запасе
15.12.2021 15 дек. 2021 ср 22:30
Унион
0 : 0
Фрайбург
15.12.2021 15 дек. 2021 ср 22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Унион
0
Фрайбург
0
был в запасе
25.09.2021 25 сент. 2021 сб 16:30
Унион
1 : 0
Арминия
25.09.2021 25 сент. 2021 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 6 тур
Унион
1
Арминия
0
был в запасе
11.09.2021 11 сент. 2021 сб 16:30
Унион
0 : 0
Аугсбург
11.09.2021 11 сент. 2021 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 4 тур
Унион
0
Аугсбург
0
был в запасе
19.02.2022 19 февр. 2022 сб 17:30
Арминия
1 : 0
Унион
19.02.2022 19 февр. 2022 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
Арминия
1
Унион
0
был в запасе
05.02.2022 05 февр. 2022 сб 17:30
Аугсбург
2 : 0
Унион
05.02.2022 05 февр. 2022 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 21 тур
Аугсбург
2
Унион
0
был в запасе
08.01.2022 08 янв. 2022 сб 17:30
Байер
2 : 2
Унион
08.01.2022 08 янв. 2022 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 18 тур
Байер
2
Унион
2
был в запасе
18.12.2021 18 дек. 2021 сб 17:30
Бохум
0 : 1
Унион
18.12.2021 18 дек. 2021 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Бохум
0
Унион
1
был в запасе
12.12.2021 12 дек. 2021 вс 17:30
Гройтер Фюрт
1 : 0
Унион
12.12.2021 12 дек. 2021 вс 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
Гройтер Фюрт
1
Унион
0
был в запасе
07.11.2021 07 нояб. 2021 вс 19:30
Кельн
2 : 2
Унион
07.11.2021 07 нояб. 2021 вс 19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
2
Унион
2
был в запасе
24.10.2021 24 окт. 2021 вс 18:30
Штутгарт
1 : 1
Унион
24.10.2021 24 окт. 2021 вс 18:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1
Унион
1
был в запасе
19.09.2021 19 сент. 2021 вс 18:30
Боруссия
4 : 2
Унион
19.09.2021 19 сент. 2021 вс 18:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 5 тур
Боруссия
4
Унион
2
был в запасе