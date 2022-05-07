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Кэита Эндо
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Кэита Эндо
№18
Полузащитник
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Ближайший матч
Фрайбург - Унион
Команда
Унион
Гражданство
Япония
Возраст
24
Рост
175
Вес
66
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
2021/2022
2020/2021
Турнир:
германия. бундеслига
германия. кубок
07.05.2022
07 мая 2022
сб
16:30
Фрайбург
-:-
Унион
07.05.2022
07 мая 2022
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 33 тур
Фрайбург
-
Унион
-
29.04.2022
29 апр. 2022
пт
21:30
Унион
1 : 1
Гройтер Фюрт
29.04.2022
29 апр. 2022
пт
21:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 32 тур
Унион
1
Гройтер Фюрт
1
был в запасе
15.01.2022
15 янв. 2022
сб
17:30
Унион
2 : 1
Хоффенхайм
15.01.2022
15 янв. 2022
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 19 тур
Унион
2
Хоффенхайм
1
был в запасе
15.12.2021
15 дек. 2021
ср
22:30
Унион
0 : 0
Фрайбург
15.12.2021
15 дек. 2021
ср
22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Унион
0
Фрайбург
0
был в запасе
25.09.2021
25 сент. 2021
сб
16:30
Унион
1 : 0
Арминия
25.09.2021
25 сент. 2021
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 6 тур
Унион
1
Арминия
0
был в запасе
11.09.2021
11 сент. 2021
сб
16:30
Унион
0 : 0
Аугсбург
11.09.2021
11 сент. 2021
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 4 тур
Унион
0
Аугсбург
0
был в запасе
19.02.2022
19 февр. 2022
сб
17:30
Арминия
1 : 0
Унион
19.02.2022
19 февр. 2022
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
Арминия
1
Унион
0
был в запасе
05.02.2022
05 февр. 2022
сб
17:30
Аугсбург
2 : 0
Унион
05.02.2022
05 февр. 2022
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 21 тур
Аугсбург
2
Унион
0
был в запасе
08.01.2022
08 янв. 2022
сб
17:30
Байер
2 : 2
Унион
08.01.2022
08 янв. 2022
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 18 тур
Байер
2
Унион
2
был в запасе
18.12.2021
18 дек. 2021
сб
17:30
Бохум
0 : 1
Унион
18.12.2021
18 дек. 2021
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Бохум
0
Унион
1
был в запасе
12.12.2021
12 дек. 2021
вс
17:30
Гройтер Фюрт
1 : 0
Унион
12.12.2021
12 дек. 2021
вс
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
Гройтер Фюрт
1
Унион
0
был в запасе
07.11.2021
07 нояб. 2021
вс
19:30
Кельн
2 : 2
Унион
07.11.2021
07 нояб. 2021
вс
19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
2
Унион
2
был в запасе
24.10.2021
24 окт. 2021
вс
18:30
Штутгарт
1 : 1
Унион
24.10.2021
24 окт. 2021
вс
18:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1
Унион
1
был в запасе
19.09.2021
19 сент. 2021
вс
18:30
Боруссия
4 : 2
Унион
19.09.2021
19 сент. 2021
вс
18:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 5 тур
Боруссия
4
Унион
2
был в запасе