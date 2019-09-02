Эмилиано Ригони
№22
Полузащитник
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Команда
Эльче
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
4 февр. 1993 (28) лет
Рост
180
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
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#Серия А
02 сентября 2019, 23:08
Почему у «Зенита» отобрали голы? Как Ракицкого не удалили за две карточки? Показываем на скриншотах
#РПЛ
17 августа 2019, 22:50