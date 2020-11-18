Вацлав Емелка
№2
Защитник
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Команда
Сигма
Возраст
25
Рост
186
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
18.11.2020 18 нояб. 2020 ср 22:45
Чехия
2 : 0
Словакия
18.11.2020 18 нояб. 2020 ср 22:45
был в запасе
Лига наций. Лига В, 6 тур
Чехия
2
Словакия
0
был в запасе
07.09.2020 07 сент. 2020 пн 21:45
Чехия
1 : 2
Шотландия
07.09.2020 07 сент. 2020 пн 21:45
минуты: 1' - 90'
Лига наций. Лига В, 2 тур
Чехия
1
Шотландия
2
минуты: 1' - 90' / Лига наций. Лига В, 2 тур