Эмануэль Маммана
№24
Защитник
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Команда
Сочи
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
10 февр. 1996 (25) лет
Рост
180
Вес
69
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Еще одна тяжелая травма Мамманы. И снова «кресты»
#Эмануэль Маммана
11 октября 2019, 19:06
# новости спорта
Маммана перешел из «Зенита» в «Сочи»
07 августа 2020, 17:52