Энтони Эланга
№56
Нападающий
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Команда
Манчестер Юнайтед
Возраст
19
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.05.2021 23 мая 2021 вс 18:00
Вулверхэмптон
1 : 2
Манчестер Юнайтед
13'
13'
13'
23.05.2021 23 мая 2021 вс 18:00
13'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Вулверхэмптон
1
Манчестер Юнайтед
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 38 тур
11.05.2021 11 мая 2021 вт 20:00
Манчестер Юнайтед
1 : 2
Лестер Сити
11.05.2021 11 мая 2021 вт 20:00
минуты: 1' - 66'
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Манчестер Юнайтед
1
Лестер Сити
2
минуты: 1' - 66' / Англия. Премьер-лига, 36 тур