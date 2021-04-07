Edwin Quarshie
№6
Нападающий
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Возраст
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 17:45
Седан
0 : 1
Анжер
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 17:45
минуты: 1' - 90'
Франция. Кубок, 1/8 финала
Седан
0
Анжер
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Кубок, 1/8 финала