Edouard Daillet
№13
Нападающий
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Команда
Возраст
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
06.03.2021 06 марта 2021 сб 16:15
Ред Стар
3 : 2
Ланс
06.03.2021 06 марта 2021 сб 16:15
был в запасе
Франция. Кубок, 1/16 финала
Ред Стар
3
Ланс
2
был в запасе