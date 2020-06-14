Эдерсон (Эдерсон Сантана)
№31
Вратарь
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Команда
Манчестер Сити
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
17 авг. 1993 (27) лет
Рост
188
Вес
89
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Победить быстрее всех в детской настольной игре – так футболист «Манчестер Юнайтед» попал в Книгу Гиннесса
#Аксель Туанзебе
14 июня 2020, 20:05
«Ман Сити» потерял двух вратарей за тайм. В раму встал защитник Уокер – и не пропустил!
#Футбол
07 ноября 2019, 01:08
Гвардиола использует вратарей как плеймейкеров. Так можно? Да!
#Эдерсон
21 февраля 2019, 12:12
# новости спорта
Эдерсон сделал голевую передачу в игре против «Тоттенхэма»
13 февраля, 22:16
У Трента из «Ливерпуля» 77 побед в первых 100 играх в АПЛ. Больше только у Эдерсона
01 ноября 2020, 13:09
«Ман Сити» проиграл «Саутгемптону», пропустив самый дальний гол сезона
06 июля 2020, 10:32