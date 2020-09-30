Эден Азар
№10
Полузащитник
Подписаться
Команда
Реал
Возраст
30
Рост
172
Вес
66
Получил прозвище «Бургергейт» после одного из матчей в сборной. В 2018-м, выиграв Кубок Англии, сказал: «Сейчас празднуем, а потом мне надо отдохнуть. Я должен подготовиться к ЧМ. Все-таки финал 15 июля. Хотя да, давайте сначала туда попадем».
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Азар впервые после перехода в «Реал» приехал к «Челси» в гости. Его реакция после поражения – 😀🎉
#Эден Азар
06 мая, 01:30
В «Челси» Азар редко ломался. Зато в «Реале» – травмы, травмы, травмы 🤕
#Эден Азар
30 сентября 2020, 17:28
50 главных трансферов лета
#АПЛ
02 сентября 2019, 09:51
Фанаты «Реала» называли Азара толстым. Он всех заткнул шикарным дебютным голом
#Эден Азар
08 августа 2019, 15:30
Шюррле много страдал из-за травм, недоверия тренеров. Возможно, он реанимирует карьеру в «Спартаке»
#Андре Шюррле
31 июля 2019, 21:05
«Реал» – главный вызов в жизни Азара
#Эден Азар
30 мая 2019, 16:10