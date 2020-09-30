Эден Азар №10 Полузащитник Подписаться

Команда Реал

Возраст 30

Рост 172

Вес 66

Получил прозвище «Бургергейт» после одного из матчей в сборной. В 2018-м, выиграв Кубок Англии, сказал: «Сейчас празднуем, а потом мне надо отдохнуть. Я должен подготовиться к ЧМ. Все-таки финал 15 июля. Хотя да, давайте сначала туда попадем».