Энсо Эбосс
№6
Защитник
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Команда
Анжер
Возраст
22
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
23.05.2021 23 мая 2021 вс 22:00
Анжер
1 : 2
Лилль
23.05.2021 23 мая 2021 вс 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 38 тур
Анжер
1
Лилль
2
был в запасе
18.10.2020 18 окт. 2020 вс 16:00
Анжер
1 : 1
Метц
18.10.2020 18 окт. 2020 вс 16:00
минуты: 46' - 90'
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
1
Метц
1
минуты: 46' - 90' / Франция. Лига 1, 7 тур
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 16:00
Анжер
3 : 2
Брест
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 16:00
минуты: 79' - 90'
Франция. Лига 1, 5 тур
Анжер
3
Брест
2
минуты: 79' - 90' / Франция. Лига 1, 5 тур
20.09.2020 20 сент. 2020 вс 16:00
Монпелье
4 : 1
Анжер
11'
11'
11'
20.09.2020 20 сент. 2020 вс 16:00
минуты: 1' - 63'
Франция. Лига 1, 4 тур
Монпелье
4
Анжер
1
минуты: 1' - 63' / Франция. Лига 1, 4 тур
13.09.2020 13 сент. 2020 вс 16:00
Анжер
1 : 0
Реймс
13.09.2020 13 сент. 2020 вс 16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Анжер
1
Реймс
0
был в запасе
30.08.2020 30 авг. 2020 вс 16:00
Анжер
0 : 2
Бордо
30.08.2020 30 авг. 2020 вс 16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 2 тур
Анжер
0
Бордо
2
был в запасе