Ebenezer Annan
№77
Нападающий
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Команда
Возраст
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
25.04.2021 25 апр. 2021 вс 21:45
Аталанта
5 : 0
Болонья
25.04.2021 25 апр. 2021 вс 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Аталанта
5
Болонья
0
был в запасе
07.03.2021 07 марта 2021 вс 22:45
Наполи
3 : 1
Болонья
07.03.2021 07 марта 2021 вс 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Наполи
3
Болонья
1
был в запасе
03.03.2021 03 марта 2021 ср 22:45
Кальяри
1 : 0
Болонья
03.03.2021 03 марта 2021 ср 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Кальяри
1
Болонья
0
был в запасе