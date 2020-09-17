E. Slivca
№0
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Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
17.09.2020 17 сент. 2020 чт 20:00
Сфынтул Георге
0 : 1
Партизан
45'
45'
45'
17.09.2020 17 сент. 2020 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Сфынтул Георге
0
Партизан
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
27.08.2020 27 авг. 2020 чт 20:30
Шахтер
0 : 0
Сфынтул Георге
55'
55'
55'
27.08.2020 27 авг. 2020 чт 20:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Шахтер
0
Сфынтул Георге
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд