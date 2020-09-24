E. Ramirez
№0
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Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
24.09.2020 24 сент. 2020 чт 21:30
ЛАСК
7 : 0
ДАК 1904
24.09.2020 24 сент. 2020 чт 21:30
минуты: 1' - 60'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
ЛАСК
7
ДАК 1904
0
минуты: 1' - 60' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
17.09.2020 17 сент. 2020 чт 21:45
ДАК 1904
5 : 3
Яблонец
87'
87'
87'
17.09.2020 17 сент. 2020 чт 21:45
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
ДАК 1904
5
Яблонец
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
27.08.2020 27 авг. 2020 чт 20:15
Хафнарфьордур
0 : 2
ДАК 1904
76'
76'
76'
27.08.2020 27 авг. 2020 чт 20:15
76'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Хафнарфьордур
0
ДАК 1904
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд