Джованни ван Бронкхорст

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Ван Бронкхорст сменил Джеррарда на посту главного тренера «Рейнджерс». Ранее он приводил к чемпионству «Фейеноорд»
#Глазго Рейнджерс
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