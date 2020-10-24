Джорджо Кьеллини №3 Защитник Подписаться

Команда Ювентус

Возраст 36

Рост 186

Вес 76

Думал о том, чтобы заняться баскетболом, но все же выбрал футбол. Хотя следит за НБА – болеет за «Лейкерс» и дружит с Галлинари из «Атланты».