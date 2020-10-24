Джорджо Кьеллини
№3
Защитник
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Команда
Ювентус
Возраст
36
Рост
186
Вес
76
Думал о том, чтобы заняться баскетболом, но все же выбрал футбол. Хотя следит за НБА – болеет за «Лейкерс» и дружит с Галлинари из «Атланты».
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
«Если не футбол, я бы стал убийцей». Фелипе Мело как самый грязный игрок XXI века
#Фелипе Мело
24 октября 2020, 09:10
Манчини не поставил Кьеллини в состав Италии, потому что не разглядел фамилию без очков 🙈
#Джорджо Кьеллини
05 сентября 2020, 11:07
Кьеллини сыграл в каждом из девяти победных сезонов. В «Ювентусе» он такой один
#Джорджо Кьеллини
27 июля 2020, 01:15
«Суарес – настоящий подлец». 5 лет главному укусу в истории футбола
#Луис Суарес
24 июня 2019, 19:51