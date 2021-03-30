Бреннан Джонсон
№20
Нападающий
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Команда
Линкольн
Возраст
20
Рост
179
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
30.03.2021 30 марта 2021 вт 21:45
Уэльс
1 : 0
Чехия
30.03.2021 30 марта 2021 вт 21:45
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Уэльс
1
Чехия
0
был в запасе