Элдин Дзогович
№21
Защитник
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Команда
Магдебург
Возраст
18
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
06.06.2021 06 июня 2021 вс 19:00
Люксембург
0 : 1
Шотландия
06.06.2021 06 июня 2021 вс 19:00
был в запасе
Товарищеские матчи. Сборные, Июнь
Люксембург
0
Шотландия
1
был в запасе